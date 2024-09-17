Школьница криком спугнула насильника, напавшего на нее в подъезде дома в Петербурге

В Петербурге 13-летняя девочка избежала надругательства, спугнув насильника криком. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Ворошилова. Взрослый мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу.

Однако девочка стала кричать, чем спугнула насильника. Мужчина поспешил скрыться. Медицинская помощь после произошедшего школьнице не потребовалась.

Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские занимаются поисками нападавшего, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

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