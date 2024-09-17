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Адвокат Пашаева не подтвердила обвинения в мошенничестве на 45 млн рублей

Адвокат Пашаева не смогла подтвердить данные о мошенничестве на 45 млн рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Защита экс-адвоката Эльмана Пашаева не подтверждает данные об обвинении юриста в мошенничестве на 45 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Пашаева Юлию Новичкову.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сведения об ущербе на 45 миллионов. Больше того, что было в официальном сообщении СК, сказать не могу», — заявила Новичкова.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. По словам официального представителя СК, дело на Пашаева завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

Следствие считает: юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупную сумму якобы способен освободить их с женой от уголовной ответственности. В результате Блиновский передал Пашаеву деньги. Как писал Life со ссылкой на Shot, ущерб от действий Пашаева превышает 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката Пашаева о мошенничестве.

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