Попова оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян в России

Россиянам не нужно прививаться от оспы обезьян в связи с распространением инфекции в других странах. Об этом, оценивая необходимость вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает ТАСС.

Она пояснила, что прививаться не стоит, поскольку людям не нужно дополнительно нагружать иммунную систему. Попова подчеркнула, что в России не было зафиксировано завоза случаев заражения оспой обезьян. Санитарный врач объяснила это тем, что Россия не так тесно контактирует с африканским континентом, как европейские страны и США.

До этого сообщалось, что вакцина MVA-BN стала первой вакциной от оспы в списке препаратов от заболевания, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян в ряде стран мира 14 августа. Основными симптомами этого инфекционного заболевания являются тошнота, повышенная температура тела, сыпь и зуд. Известно, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Ранее в Роспотребнадзоре заверили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян.