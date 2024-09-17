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В Ижевске машинист хотел продлить полис ОМС, но лишился более 3 млн рублей

В Ижевске мошенники украли у машиниста более 3 млн рублей из-за страховки

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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Ижевска лишился более трех миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 52-летний машинист, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником «Госуслуг» и заявил, что россиянину нужно продлить полис ОМС. Мужчина получил сообщение и продиктовал код.

Позже с ним связался сотрудник «службы безопасности банка» и заявил, что его аккаунт взломали. Чтобы неизвестные не смогли взять на него кредит, злоумышленники предложили оформить «зеркальные» займы и отправить средства на безопасный счет.

«Потерпевший обналичил имевшиеся накопления, оформил пять кредитов в различных банках и через банкоматы, а также мобильное приложение перевел на указанные ему счета более 3,3 миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.

Ранее подросток украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей и проиграл их в онлайн-казино.

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