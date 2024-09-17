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ФСБ показала видео с украинским агентом, ликвидированным на Урале

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации агента ГУР в Свердловской области

В сети появились кадры с агентом главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которого ликвидировали в Свердловской области. Видео опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

На кадрах можно увидеть мужчину с оружием и сотрудников спецслужб, которые изучают содержимое схрона, организованного украинским агентом. Среди обнаруженных предметов — пистолет и компоненты для создания бомбы.

Об устранении агента ГУР стало известно 17 сентября. По данным ФСБ, террорист по заданию кураторов сделал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое собирался использовать для подрыва автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области.

Подозреваемого обнаружили в момент закладки СВУ в тайник, но он оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его нейтрализовали ответным огнем. В мессенджерах на его телефоне обнаружили переписку, которая подтверждает подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.

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