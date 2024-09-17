Раскрыта сумма, в хищении которой подозревают экс-адвоката Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный в Москве по уголовному делу, подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, адвокат обещал мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею, что за эту сумму поможет ему и его жене уйти от наказания.

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и $300 тысяч.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. По словам официального представителя СК, дело на Пашаева завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

Пашаев получил известность в результате участия в деле актера Михаила Ефремова в 2020 году. Судебный процесс сопровождался конфликтом адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.

Ранее СК показал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева.