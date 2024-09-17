Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

Самолет, следовавший из Москвы в Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде

close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе местного аэропорта, пишет «Интерфакс».

В заявлении уточняется, что лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».

«Рейс SU1338 <...> совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 8:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — рассказали представители воздушной гавани.

По информации агентства ТАСС, самолет уже вылетел в Минеральные Воды.

9 сентября лайнер турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул, незапланированно приземлился в Варшаве. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково в российской столице почти на пять часов позже запланированного времени, и уже через 2,5 часа после отправления вынужденно село в Польше.

Причины посадки самолета не уточнялись.

6 сентября в Москве неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета, следовавшего из российской столицы в Тюмень. Сотрудник авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежит воздушное судно, доложил о произошедшем диспетчерам и заверил их, что это не повлияло на безопасность полета.

Ранее в Якутии легкий самолет экстренно приземлился на пляже рядом с отдыхающими людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами