В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе местного аэропорта, пишет «Интерфакс».

В заявлении уточняется, что лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».

«Рейс SU1338 <...> совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 8:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — рассказали представители воздушной гавани.

По информации агентства ТАСС, самолет уже вылетел в Минеральные Воды.

9 сентября лайнер турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул, незапланированно приземлился в Варшаве. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково в российской столице почти на пять часов позже запланированного времени, и уже через 2,5 часа после отправления вынужденно село в Польше.

Причины посадки самолета не уточнялись.

6 сентября в Москве неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета, следовавшего из российской столицы в Тюмень. Сотрудник авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежит воздушное судно, доложил о произошедшем диспетчерам и заверил их, что это не повлияло на безопасность полета.

Ранее в Якутии легкий самолет экстренно приземлился на пляже рядом с отдыхающими людьми.