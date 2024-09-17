Израильские дипломаты решили навестить Коломойского в СИЗО

Израильское посольство в Киеве направило запрос в правоохранительные органы на встречу с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), который в настоящее время находится в следственном изоляторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Посольство государства Израиль направило ходатайство в национальную полицию о посещении Игоря Коломойского в следственном изоляторе», — написал Лещенко.

Коломойский, обладая украинским гражданством, имеет и гражданство Израиля. У него было также гражданство Кипра, но 4 сентября его отобрали у предпринимателя решением совета министров государства.

Коломойского задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами «Приватбанка» и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Ранее в России арестовали активы Коломойского и его партнеров.