Землетрясение попало в прямой эфир с президентом Молдавии

Момент землетрясения в Кишиневе попал в прямой эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая давала интервью телеканалу Moldova 1.

Землетрясение произошло в тот момент, когда Санду завершала интервью. Телестудию начало сильно трясти, при этом трансляцию телеканал не прервал. Ведущая назвала землетрясение «хорошим предзнаменованием».

В понедельник сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии, толчки также ощущались в Бухаресте и на Украине.

На выходных циклон «Борис» обрушился на центральную Европу, в том числе Молдавию, вызвав масштабное наводнение в ряде регионов. Десятки молдавских сел остались без электричества, Кишинев чуть не ушел под воду. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.