Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант выбросил супругу из окна в Петербурге, женщина попала в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге мигранта заподозрили в выбрасывании супруги из окна

close
Shutterstock

В Петербурге 28-летнего мигранта заподозрили в том, что он вытолкнул из окна свою супругу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 16 сентября в одном из домов на улице Турку. Там обнаружили 34-летнюю женщину из Таджикистана с тяжелыми травмами, ей вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая сообщила, что муж вытолкнул ее из окна квартиры на втором этаже.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов поднялись в квартиру, на окно которой указала женщина, и обнаружили там 28-летнего уроженца Таджикистана. Его задержали и доставили в отдел, где в отношении мужчины составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

Предварительно, у пострадавшей иностранки диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги в трех местах, а также переломы костей таза, травмы груди и головы. Женщину поместили в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвич во время ссоры выбросил из окна восьмого этажа трех чихуахуа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами