Мигрант выбросил супругу из окна в Петербурге, женщина попала в реанимацию

В Петербурге 28-летнего мигранта заподозрили в том, что он вытолкнул из окна свою супругу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 16 сентября в одном из домов на улице Турку. Там обнаружили 34-летнюю женщину из Таджикистана с тяжелыми травмами, ей вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая сообщила, что муж вытолкнул ее из окна квартиры на втором этаже.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов поднялись в квартиру, на окно которой указала женщина, и обнаружили там 28-летнего уроженца Таджикистана. Его задержали и доставили в отдел, где в отношении мужчины составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

Предварительно, у пострадавшей иностранки диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги в трех местах, а также переломы костей таза, травмы груди и головы. Женщину поместили в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвич во время ссоры выбросил из окна восьмого этажа трех чихуахуа.