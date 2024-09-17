Пьяный челябинец вскрыл семь машин и угнал одну из них, чтобы добраться до дома

Жителя Челябинска подозревают в том, что за одну ночь он попытался угнать семь автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На мужчину обратили внимание после того, как в полицию обратился местный житель и рассказал о пропаже машины, которую он припарковал около дома.

Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 27-летний россиянин. Позже сотрудники МВД установили, что в день инцидента мужчина поссорился со своей сожительницей. Сын женщины вызвал пьяному возлюбленному матери такси, но сказал водителю случайный адрес.

На месте пассажир понял, что дома с таким номером не существует. Чтобы добраться до нужной ему улицы, по пути мужчина взломал шесть машин. Их ему не удалось завести, это сделать получилось только с седьмой.

«Злоумышленник доехал на чужом авто до Никольской рощи в Тракторозаводском районе, где бросил транспортное средство и пошел домой спать», – поделились в ведомстве.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее пьяный россиянин угнал у работодателя машину и пытался скрыться от ГИБДД в лесу.