В России разоблачили новую схему мошенников, выдающих себя за операторов связи

Телефонные мошенники начали активно использовать новую схему обмана россиян – они выдают себя за операторов связи и предлагают жертвам подключить новые, более выгодные услуги связи. Причем для перехода на новый тариф зачастую требуется перевести деньги по высланным «клиенту» реквизитам, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

«Вам могут что угодно говорить. Вопрос в том, как у вас начинают просить деньги, куда вас просят перевести деньги», — подчеркнул специалист.

Настоящий оператор теории, тоже может попросить пользователя провести какую-то транзакцию, однако никогда не будет идти речь о целевом переводе – он никогда не вышлет клиенту какие-то реквизиты, подчеркнул Мясоедов. Максимум, пользователя могут попросить пополнить счет по идентификатору абонента, поэтому любые попытки провести оплату вне абонентского соглашения – это обман.

Если же деньги перевести клиента просит чат-бот, то это тоже мошенническая схема по выманиванию средств. Такие чат-боты – это инструмент для решения проблем и ответа на вопросы пользователей, он не будет просто так переписываться и направлять какие-то реквизиты для операций с переводом денег, предупредил эксперт.

Напомним, также специалисты предупредили россиян, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов. Так, злоумышленники могут звонить от имени мобильного оператора и выманивать у жертвы код, полученный через SMS-сообщение. С помощью этого кода они получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». После этого жертве начинает звонить «фальшивый помощник», якобы представляющий портал.

Ранее россиянам прассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья.