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В Свердловской области предотвратили подрыв автомобиля руководства предприятия ОПК

ФСБ: в Свердловской области ликвидировали готовившего подрыв авто агента ГУР

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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В ФСБ сообщили, что в Свердловской области ликвидировали агента военной разведки Украины, который пытался подорвать машину руководителя оборонного предприятия пресечена. Об этом написало РИА Новости.

Ведомство сообщило, что террорист по заданию кураторов сделал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое собирался использовать «для подрыва автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия региона».

Подозреваемого обнаружили в момент закладки СВУ в тайник, но он оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его нейтрализовали ответным огнем.

После ликвидации на месте происшествия нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также средства связи, через которые мужчина связывался с кураторами. В мессенджерах обнаружили переписку, которая подтверждает подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ФСБ добавили, что сейчас проходят мероприятия по установлению лиц, которые помогали террористу.

Ранее в деле о покушении на Захара Прилепина появились новые подробности.

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