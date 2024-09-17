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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в РФ

Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ в РФ увеличилось на 49,7%

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Pexels

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

Также сообщается, что более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас в РФ делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как тяжесть его год от года не меняется и осложнения могут быть «очень серьезными». При этом массовая вакцинация от COVID-19 в России пока не планируется.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Глава службы рассказала президенту о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в России и работе единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора.

Ранее в РФ зафиксировали увеличение вариантов COVID-19.

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