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В Петербурге лысые подростки стреляли по прохожему из-за замечания об их внешнем виде

78.ru: в Петербурге подростки открыли стрельбу по прохожему из-за замечания

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Depositphotos

В Петербурге недовольные замечанием о внешнем виде подростки стреляли по местному жителю. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. По данным источника, прохожий прокомментировал то, как молодые люди выглядели. Все они были пострижены налысо, на одежде с крестами и черепами были надписи, характерные для националистов.

Слова прохожего не понравились подросткам, поэтому один из них открыл стрельбу из пистолета. После этого молодые люди убежали.

«Предварительно, никто не пострадал. Подробности инцидента выясняются», – сообщается в публикации.

До этого в Сочи мужчина ехал по городу и стрелял в воздух. Правоохранители оперативно задержали 39-летнего местного жителя после жалобы очевидца.

Выяснилось, что россиянин находился в состоянии опьянения. Сотрудникам МВД свой поступок тем, что хотел впечатлить друзей. На мужчину составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодаре мужчина открыл стрельбу из-за просьбы не материться.

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