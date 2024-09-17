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Синоптик ответил, продлится ли бабье лето в Москве до ноября

Синоптик Тишковец: бабье лето в Москве не будет длиться до ноября

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Бабье лето в Москве вряд ли будет длиться до ноября, затянувшуюся жаркую погоду и так можно считать таким периодом. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C, продолжается уже 123 дня, то есть более четырех месяцев.

«По сути, нынешняя погода - это классическое бабье лето, только с чрезвычайно высокими температурными показателями. Поэтому рассчитывать на ещё одно бабье лето в будущем я бы не стал. Все-таки природа всегда свое возьмет. Эта и следующая недели будут заключительным периодом сухой погоды», — сказал Тишковец.

Он уточнил, что уже в пятницу, 20 сентября, ветер сменится на северный и холодная фронтальная система принесет за собой свежий полярный воздух. В связи с этим в выходные погода уже станет похожа на осеннюю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября. По словам синоптика, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20°C. Он добавил, что, несмотря на похолодание, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6°C выше многолетних значений сентября.

Ранее ученые заявили, что лето 2024 года стало самым жарким в истории наблюдений.

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