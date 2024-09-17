Экс-адвоката Пашаева разыскивает ФНС

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, разыскивает Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сумма его долгов составляет 707 тысяч рублей. Также приостановлены операции по счетам юридической компании «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сайт компании не открывается.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. Следствие считает, что юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупную сумму якобы способен освободить их с женой от уголовной ответственности. В результате Блиновский передал Пашаеву деньги.

По словам официального представителя СК, дело на Пашаева завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

Пашаев получил известность в результате участия в деле актера Михаила Ефремова в 2020 году. Судебный процесс сопровождался конфликтом адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.

Ранее стали известны подробности задержания экс-адвоката Пашаева.