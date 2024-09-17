Назван срок, который грозит Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве

Экс-адвокату Эльману Пашаеву, в отношении которого возбудили уголовное дело, грозит лишение свободы. Это следует из информации, предоставленной Следственным комитетом РФ.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, дело на Пашаева завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет. Кроме того, бывшему адвокату грозит штраф в размере до миллиона рублей.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. Следствие считает, что юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупную сумму якобы способен освободить их с женой от уголовной ответственности. В результате Блиновский передал Пашаеву деньги.

При этом, как пишет Life со ссылкой на Shot, следствие также интересует законность контракта, который Алексей Блиновский заключил с Минобороны РФ, чтобы уехать в зону СВО. Отмечается, что контракт хотели использовать как предлог для перевода Елены Блиновской под домашний арест, поскольку после отъезда Алексея дети остались без родителей, однако суд этот аргумент не принял.

12 сентября Mash сообщил, что Алексея Блиновского задержали. По данным канала, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но это «не помогло». Правоохранители вывели мужчину из части в наручниках. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что его доставят на допрос в Москву. Пашаев задержание Блиновского отрицал.

Ранее стало известно, как арестованная Блиновская общается со своими детьми.