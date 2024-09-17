Стала известна судьба квартиры, которую снимали террористы из «Крокуса»

Квартира на Просторной улице в подмосковном Путилково, которую снимали предполагаемые исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», остается опечатанной спустя полгода после ареста ее владельца Алишера Касимова. Об этом сообщает РИА Новости.

«На двери квартиры наклеен лист — «Не вскрывать», а поверх — желтая пломба СК РФ. Опечатана она была 23 марта», — говорится в материале.

Как рассказала журналистам женщина, проживающая в соседней квартире, в помещении, которое снимали фигуранты дела о теракте, никто с весны не появлялся.

Отмечается также, что находящееся неподалеку кафе, которым владел Касимов, также закрыто и выглядит заброшенным.

close «Газета.Ru»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокусе» могут появиться новые фигуранты.