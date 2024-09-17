Стали известны подробности задержания экс-адвоката Пашаева

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева решили задержать после проверки законности заключения контракта мужа блогерши Елены Блиновской Алексея с Минобороны, который начали изучать в апреле 2024 года. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, контракт с Минобороны хотели использовать в суде для изменения меры пресечения самой Елене, которая находится в СИЗО. Защита пыталась перевести ее под домашний арест, потому что после ухода отца семейства на СВО четверо детей остались без обоих родителей. Их воспитанием сейчас занимаются бабушка и дедушка. Но аргумент в итоге не сработал.

По данным Следственного комитета, в феврале 2024 года Пашаев провел личную встречу с бизнесменом Блиновским в Москве. Во время беседы он убедил предпринимателя, что за крупную сумму якобы способен освободить их с супругой от уголовной ответственности. В результате мужчины достигли соответствующих договоренностей, после чего Пашаев получил от Блиновского деньги.

Как отметила представитель СК РФ Светлана Петренко, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего адвоката в Москве. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, уточнила она.

Ранее стало известно, что задержанного в зоне СВО мужа Блиновской доставят на допрос в Москву.