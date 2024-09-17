В России заговорили о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

В ближайшие несколько лет в России могут реализовать запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, чей возраст не достиг 21 года. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Обсуждения есть. Они идут уже последние лет десять, как минимум. Даже соответствующий законопроект в думской базе находится», — отметил парламентарий.

Он предположил, что запрет будет введен не в ближайшие один-два года, однако в перспективе ограничение точно реализуют. Куринный также уточнил, что депутаты обсуждают и более жесткие меры, такие как запрет на продажу любого алкоголя до 21 года, а не только крепкого.

В июле комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку кабинета министров об индексации акцизов на алкогольную продукцию на ближайшие три года. Согласно предложениям правительства, ставки акцизов на крепкий алкоголь в 2025 году по сравнению с текущим годом могут вырасти на 4,7%, на вино — на 4,6%. Рост связан с повышением уровня инфляции.

Акциз на этиловый спирт в 2025 году составит 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, в 2026-м — 700 рублей, в 2027 году — 728 рублей.

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