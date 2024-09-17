Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заговорили о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Депутат Куринный допустил запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года

close
Depositphotos

В ближайшие несколько лет в России могут реализовать запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, чей возраст не достиг 21 года. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Обсуждения есть. Они идут уже последние лет десять, как минимум. Даже соответствующий законопроект в думской базе находится», — отметил парламентарий.

Он предположил, что запрет будет введен не в ближайшие один-два года, однако в перспективе ограничение точно реализуют. Куринный также уточнил, что депутаты обсуждают и более жесткие меры, такие как запрет на продажу любого алкоголя до 21 года, а не только крепкого.

В июле комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку кабинета министров об индексации акцизов на алкогольную продукцию на ближайшие три года. Согласно предложениям правительства, ставки акцизов на крепкий алкоголь в 2025 году по сравнению с текущим годом могут вырасти на 4,7%, на вино — на 4,6%. Рост связан с повышением уровня инфляции.

Акциз на этиловый спирт в 2025 году составит 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, в 2026-м — 700 рублей, в 2027 году — 728 рублей.

Ранее стала известна причина роста цен на водку в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами