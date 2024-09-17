Названо предполагаемое место пропажи вертолета Robinson R66 в Приамурье

Место пропажи вертолета Robinson R66 с тремя пассажирами на борту расположено в болотистой местности Зейского округа Приамурья.

Об этом сообщили в ЕДДС округа, передает РИА Новости.

«Это болотистая местность», — говорится в сообщении, уточнив, что там находятся поселки Береговой и Кировский.

ЕДДС округа названный район сочли труднодоступным. Туда уже вылетели спасатели. Кроме того, поиски воздушного судна ведут две наземные группы: золотодобывающей компании «ХЭРГУ» и Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра.

Накануне с воздушного судна Robinson R-66 спасатели получили оповещение аварийного радиомаяка. На борту находились пилот и два пассажира.

Во вторник, 17 сентября, следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»).

Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.