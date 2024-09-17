В России все больше родителей предпочитают учить детей вне школ

В России все более популярными становятся альтернативные методы получения среднего образования – с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз. К такому выводу пришли исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ), проанализировав данные Минпросвещения, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что увеличение интереса к семейному обучению и онлайн-школам было замечено во время пандемии коронавируса, однако этот тренд остался актуальным и после ее завершения. Авторы исследования связывают это с возможностью индивидуального подхода к обучению, который привлекает многих родителей. Тем не менее эксперты подчеркивают, что фактическое распространение «внеклассного» образования все еще незначительное и не превышает статистическую погрешность.

Помимо традиционного школьного образования, закон «Об образовании» предлагает четыре альтернативные формы получения знаний: очно-заочное и заочное обучение (где ученик зарегистрирован в школе, но посещает занятия нерегулярно), семейное образование и самообразование (где ребенок не привязан к какому-либо учебному заведению и обязан лишь пройти аттестацию перед сдачей ГИА).

По информации специалистов МГПУ, в 2016 году всего 17,9 тыс. школьников обучались не очно (что составляло 0,1% от общего числа учащихся), а к 2023 году их количество возросло до 174,7 тыс. (1%). Эти данные были получены из открытых источников статистики федерального Минпросвещения, а также региональных данных.

Темп роста был особенно заметен в период пандемии COVID-19: в 2021 году число учеников, обучающихся вне классной системы, увеличилось в пять раз (с 30 тыс. до 147,2 тыс.).

До этого выяснилось, что большая часть россиян в школу ходят совсем не за знаниями. Так, большинство позитивных комментариев посвящены не образовательному процессу, а активностям, которые помогают от него отвлечься.

Ранее в Госдуме сообщили о первых результатах закона о целевом обучении.