Жительница курского села рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела

Пожилые женщины из села в Курской области покинули свои дома на велосипедах, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила одна из них в интервью РИА Новости.

«Кто мог, на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное», — рассказала она.

Жительница подчеркнула, что они выехали рано утром, в 7 часов. На протяжении двух часов женщины преодолели около 30 километров на велосипедах.

По ее словам, когда они покидали село Попово-Лежачи в Глушковском районе, обстрелы уже начались. Женщина также отметила, что по пути их приютили в храме, где им удалось согреться и поесть.

Накануне власти Курской области сообщили, что обязательной эвакуации подлежат 89 населенных пунктов региона. Населенные пункты входят в состав Рыльского и Хомутовского районов, граничащих с Украиной.

Ранее НАТО отказалось признавать координацию атак ВСУ на Курскую область.