В России ожидается рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости ковидом в России идет, пока показатели еще не максимальные, пика они достигнут осенью. Об этом заявила в интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью», — заявила она.

До этого Попова сообщила, что массовая вакцинация от COVID-19 в России пока не планируется.

16 сентября Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложила, что вирусы стали размножаться быстрее.

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