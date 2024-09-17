Лазарева считает невозможным вести профессиональную деятельность из-за статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — говорится в документах.

Также сообщается, что был установлен факт работы Лазаревой в качестве актрисы украинского шоу «Байрактар News», а также зафиксированы факты поддержки ее политической деятельности со стороны иностранных источников и иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

В ночь на 17 сентября стало известно, что Лазарева обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ.

В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

Ранее Минюст усмотрел в поведении Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) антироссийскую политическую деятельность.