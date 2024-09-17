Синоптик спрогнозировал похолодание на Урале и в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что с четверга на Урале прогнозируются резкие колебания температуры.

По словам синоптика, в этом регионе, а также в Свердловской области температура воздуха будет колебаться от +16°C до +20°C градусов днем и от + 4°C ночью, по области — до -5°C. Метеоролог добавил, что с четверга циркуляция воздуха будет меняться, в связи с чем ожидаются облачная погода, дожди и снижение дневной температуры, которая будет составлять +14...+15°C, а ночные повысятся до +8...+10°C.

Вильфанд отметил, что с начала рабочей недели и до ее окончания на Урале понизится давление на 20 и более миллиметров ртутного столба, что приведет к более облачной погоде и уменьшению суточной разницы температурных значений. По его словам, в Сибири также ожидается понижение температуры на 2-4 градуса ниже нормы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве закончится 22 сентября, и в общей сложности продлится дольше, чем обычно.

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