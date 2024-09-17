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Семь дронов сбили над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области еще семь беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что противник применил дроны самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Богомаз.

По его словам, в области сейчас работают оперативные и экстренные службы.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

Днем ранее системы ПВО ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Летом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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