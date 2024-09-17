Названы болезни, которые приводят к снижению веса

Некоторые болезни могут приводить к снижению веса. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова.

По ее словам, к потере веса могут приводить тиреотоксикоз, онкозаболевания, инфекционные заболевания, сахарный диабет, болезни кишечника и психологические проблемы.

В августе специалисты крупных независимых организаций по исследованию рака и диабета — Cancer Research UK и Diabetes UK — сообщили, что необъяснимая потеря более 4,5 кг веса в течение полугода может быть признаком диабета первого типа и онкологических заболеваний. Потеря веса, несмотря на потребление большого количества калорий, иногда выступает признаком сахарного диабета первого типа. Это связано с тем, что недостаток инсулина мешает организму доставлять глюкозу из крови к клеткам организма для использования в качестве энергии.

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказывала, что рвота «кофейной гущей» и черный цвет кала могут указывать на опасное для жизни кровотечение в ЖКТ.

Ранее была названа диета, которая помогает сбросить больше веса, чем средиземноморская.