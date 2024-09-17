Мать российского заложника в Газе рассказала о тяжелых условиях в плену

Мать последнего российского заложника в секторе Газа Александра Труфанова, Елена, рассказала о тяжелых условиях содержания ее сына в плену ХАМАС. В интервью «Известиям» она сообщила о нехватке еды, высокой влажности и отсутствии света.

«Нормально кормили только первые несколько дней. Потом еда закончилась. Нам давали в основном только питу. В нашей группе была девочка — пять с половиной лет. И если нам изредка приносили, например, курицу вареную, мы старались всю ее оставить девочке», — рассказала Труфанова.

По ее словам, тяжелые условия усугублялись высокой влажностью и отсутствием света.

«В некоторые дни не было света. Влажность, конечно, в подземельях очень высокая. Все, что было сухое, становится мокрым мгновенно. Ничего не сохнет. Все с плесенью», — добавила она.

После нападения 7 октября 2023 года Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Цель операции — ликвидация ХАМАС и освобождение заложников, захваченных боевиками этой группировки.

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