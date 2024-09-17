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Стала известна причина пожаров в ЛНР

Мирошник: причиной пожаров в ЛНР мог быть поджог

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Алексей Куденко/РИА Новости

Пожары в Станично-Луганском муниципальном округе в ЛНР могли возникнуть из-за поджога. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом», — написал он, уточнив, что на месте происшествия жители нашли бутылки с зажигательной смесью. Мирошник отметил, что военные ведут поиск злоумышленников.

Вечером 16 сентября сообщалось, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. По данным МЧС, огонь перебросился на лес и село Валуйское. Позднее глава города Первомайска Сергей Колягин сообщал, что населенный пункт оказался обесточен в результате произошедших в округе ландшафтных пожаров. По его данным, без электроэнергии оказались 20204 точки учета.

Позже выяснилось, что результате пожара в селе Валуйское Луганской народной республики (ЛНР) повреждены 10 частных жилых домов и пострадали два человека.

Ранее в Воронежской области потушили два пожара на площади в 100 га.

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