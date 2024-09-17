В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из-за просьбы не материться

В Краснодаре местный житель открыл огонь по прохожему после замечания о ненормативной лексике. Об этом сообщает городская полиция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Байбакова. 35-летний мужчина сделал замечание незнакомцу, с которым ожидал зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе, призвав его не использовать нецензурные слова в общественных местах.

«В результате возникшего конфликта 41-летний краснодарец, не имеющий судимостей, дважды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, который находился у него на законных основаниях», — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями в область груди и руки.

В настоящее время проводится доследственная проверка по данному происшествию.

16 сентября в Санкт-Петербурге произошла стрельба на детской площадке. 36-летний мужчина нанес огнестрельное ранение 44-летнему потерпевшему. Его госпитализировали, но затем перевели на домашнее лечение. Он получил ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом фаланги пальца.

Ранее в Москве произошла массовая драка со стрельбой.