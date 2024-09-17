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Большинство россиян предпочитают приложения походу в МФЦ

Больше половины россиян получают госуслуги через приложения

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mos.ru

Россияне стали чаще использовать платформы государственной поддержки граждан с использованием полного пакета персональных данных, показало исследование VibeLab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В ходе исследования выяснилось, что 72% россиян предпочитают получать государственные услуги через мобильные приложения, остальные 28% по старинке отправляются в многофункциональные центры.

«Исходя из итогов исследования, четко видно, что россияне активно переходят на цифровые платформы для взаимодействия с государственными услугами. В сравнении с прошлым годом, в 2024 году количество пользователей возросло на 30%. В среднем соотечественники в текущем году использовали приложение Госуслуг 1-3 раза в неделю», — отметил основатель и генеральный директор Георгий Ефименко ИТ-лаборатории VibeLab.

Самыми востребованными услугами стали: запись к врачу (ее выбрали 36% респондентов) и оплата штрафов (32%). Оставшиеся 30% ответивших активно используют весь спектр возможностей приложения, включая получение различных справок и выписок, запись в МФЦ, оплату налогов и управление различного рода льготами.

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