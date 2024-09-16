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В поселке ЛНР десятки пациентов дома престарелых были эвакуированы из-за природного пожара

В ЛНР 85 пациентов дома престарелых эвакуированы из-за природного пожара

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Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

В поселке Станица Луганская, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР), была проведена эвакуация 85 пациентов из дома престарелых из-за природного пожара. Пострадавшие были перевезены в центральную городскую больницу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица Луганская. Кроме того, проведена эвакуация 85 пациентов дома престарелых в центральную городскую больницу», — уточнили в пресс-службе.

Также в МЧС отметили, что к тушению пожара привлечены 120 человек и 23 единицы техники.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что власти эвакуировали людей с ограниченными возможностями из-за ландшафтных пожаров в Станично-Луганском муниципальном округе. Он добавил, что ситуация осложняется погодными условиями — засухой и сильными порывами ветра. Спасатели и пожарные усиливают меры по борьбе с огнем, а в наиболее проблемных районах будет задействована специальная техника.

На месте также работает сводный отряд МЧС России, к ликвидации пожаров подключены все доступные службы.

Ранее при пожаре в ЛНР пострадали два человека.

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