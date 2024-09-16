Стало известно, какое наказание грозит обвиняемому в покушении на Трампа

Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление о возбуждении уголовного дела.

Если докажут вину обвиняемого Райана Уэсли Раута в нарушении закона о владении оружием, то ему может грозить 15 лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч.

А в случае, если его признают виновным во владении оружием с затертым серийным номером, то добавят еще пять лет тюрьмы и аналогичный штраф.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже Райану Уэсли Рауту предъявили обвинение.

Ранее Трамп увидел след Байдена и Харрис в покушении на себя.