В хостеле в центре Москвы прошли обыски

Обыски проведены в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте были 108 иностранцев. Об этом РИА Новости сообщили в московском Следкоме.

«На объекте установлено 108 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений», — говорится в сообщении.

Из числа задержанных приезжих двоих молодых людей поставили на воинский учет, им вручены повестки.

Незадолго до этого следователи провели обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы. Действия были проведены в рамках дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Подробности обыска не приводятся.

Сообщается также, что в первые сутки после теракта в «Крокусе» силовики провели не менее 11 обысков, чтобы найти улики, имеющие отношение к делу. Обыски провели как в квартирах, так и в хостелах.

Ранее к депутату Коми пришли с обысками по делу об экстремизме.