Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 10

По обновленным данным, в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали десять человек, в их числе четырехлетний мальчик. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Он (мальчик) почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой <...> бригада скорой оказала всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Всего в результате обстрела повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений, 66 автомобилей.

Утром Гладков сообщал, что в результате обстрела со стороны Украины, в 21 многоквартирном доме повреждено остекление, на территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады, также при обстрелах был поврежден газопровод.

Украинские военные также обстреляли центр города Сватово в ЛНР. Там пострадали 11 человек.

Ранее в Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина.