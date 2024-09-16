В Курской области подлежат эвакуации почти 90 населенных пунктов

В Курской области подлежат обязательной эвакуации 89 населенных пунктов. Соответствующий список сел, деревень и хуторов опубликован в Telegram-канале правительства региона.

«Это необходимо для обеспечения безопасности жителей», — говорится в сообщении.

Перечисленные в списке населенные пункты входят в состав Рыльского и Хомутовского районов, граничащих с Украиной.

В Рыльском районе эвакуируют села: Козино, Локоть, Бегоща, Нехаевка, Крупец, Макеево, Большегнеушево, Никольниково, Поповка, Михайловка, Студенок, Акимовка, Кулемзино, Щекино, Дугино, Коренское, Ломакино. Также в списке поселки Сембаза, Заря, Плесы, Садовый, Первомайский, посёлок станции Крупец.

Кроме того, эвакуации подлежат деревни Городище, Новоивановка, Воронок, Кукарековка, Труфановка, Валетовка, Золотаревка, Тереховка, Рыжевка, Новая Николаевка, Обеста, 1-е Яньково, 2-е Яньково, Верхняя Воегоща, Верхняя Матвеевка, Горелухово, Жговеть, Киреево, Малаховка, Нижняя Воегоща, Нижняя Матвеевка, Покровское, Викторовка, Успешное, Слободка-Ивановка, Старая Николаевка, Анатольевка, Гниловка, Парменовка, Александровка, Карьково-Каменка и Свобода.

Также в списке хутора Рыльского района: Реза, Титов, Рубежов, Красный Передовик, Красный Пахарь, Красная Зорька, Качанов, Бырдин, Городище и Нижняя Мельница.

В Хомутовском районе эвакуируют: села Дубовица, Клевень, Амонь, Жеденовка, Калиновка, Прилепы, Сальное; поселки Хомутовка, Красная Стрелица, Успенский, Жеденовский, Культпросвет, Георгиевский, Колячек, Березняк, Дегтярка, Пасек; деревни Приходьково, Михалевка, Ярославка, Обжи; хутора Доброе Поле, Посадка и Таборище.

Координировать процесс будут силовые структуры, местные администрации, дружинники центра «Патриот», подчеркнули в правительстве и призвали с пониманием отнестись к ситуации.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины начали продвижение вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали позиции российских военных у Олешни и Николаево-Дарьино. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее НАТО отказалось признавать координацию атак ВСУ на Курскую область.