В Одессе ощутили землетрясение, произошедшее в Румынии

Жители Одессы на юге Украины ощутили подземные толчки от землетрясения, которое произошло в Румынии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Геннадий Труханов.

«В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3, его почувствовали в Болгарии, Молдавии и Украине, в частности, в Одессе», — написал он.

Информации о повреждениях или пострадавших нет.

Украинские СМИ также сообщали о толчках в Днепропетровской области.

До этого румынское агентство Agerpres сообщало, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча, толчки также ощущались в Бухаресте.

Накануне циклон «Борис» обрушился на ряд европейских стран, в том числе Румынию, вызвав сильное наводнение в ряде регионов. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

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