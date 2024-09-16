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В Одессе ощутили землетрясение, произошедшее в Румынии

Жители Одессы ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в Румынии

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Телеграм-канал Геннадия Труханова

Жители Одессы на юге Украины ощутили подземные толчки от землетрясения, которое произошло в Румынии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Геннадий Труханов.

«В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3, его почувствовали в Болгарии, Молдавии и Украине, в частности, в Одессе», — написал он.

Информации о повреждениях или пострадавших нет.

Украинские СМИ также сообщали о толчках в Днепропетровской области.

До этого румынское агентство Agerpres сообщало, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча, толчки также ощущались в Бухаресте.

Накануне циклон «Борис» обрушился на ряд европейских стран, в том числе Румынию, вызвав сильное наводнение в ряде регионов. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.

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