Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии, толчки также ощущались в Бухаресте, сообщает румынское агентство Agerpres.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в 17.40 в округе Бузэу (сейсмическая зона Вранча) и Бухаресте, согласно данным, опубликованным Национальным научно-исследовательским институтом физики Земли», — говорится в сообщении агентства.

Украинские СМИ сообщают, что землетрясение магнитудой 5.3 ощутили в Одессе и Днепропетровской области Украины.

Накануне циклон «Борис» обрушился на ряд европейских стран, в том числе Румынию, вызвав сильное наводнение в ряде регионов. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.