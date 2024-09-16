В Нижнем Тагиле иностранец приставал к двум девочкам на улице

В Нижнем Тагиле мужчина приставал к двум несовершеннолетним девочкам, хватал их за руки и пытался поцеловать. Об этом сообщается в Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

О произошедшем рассказала мать одной из пострадавших от домогательств иностранца. По словам женщины, дочь шла по улице, когда к ней подошел незнакомый молодой мужчина неславянской внешности.

«Он силой потащил ее за руку, пытался поцеловать. Доволочил ее до магазина «Солнышко», где она, после многочисленных попыток, все же сумела вырваться. Замечу, что беззащитная несовершеннолетняя девочка что есть силы все это время кричала, умоляя о помощи проходящих мимо равнодушных прохожих», — поделилась мать 12-летней школьницы.

Спустя некоторое время мужчину заметили на соседней улице, там он схватил и потащил за собой другую девочку. Ребенок вырвался и забежал в ближайший пункт выдачи заказов, где попросил о помощи сотрудницу. Нападавший скрылся на такси. Обратились ли родители пострадавших девочек в правоохранительные органы — неизвестно.

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