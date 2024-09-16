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В ЛНР выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Правительство ЛНР: в Сватово при обстреле ВСУ пострадали 11 человек

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество пострадавших при обстреле города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск увеличилось до 11 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

В заявлении приводятся слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, изначально заявившей о четырех раненых. Она уточнила, что к текущему моменту в больницы доставили еще семь человек.

«В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка», — добавила глава профильного ведомства.

При этом троих граждан направили на лечение в Старобельскую городскую больницу. Остальные, по словам Пащенко, пока находятся в местной центральной городской больнице.

Населенный пункт Сватово подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 16 сентября. Как рассказала министр здравоохранения региона, удар пришелся по центру города.

15 августа украинские солдаты попытались атаковать машину волонтеров «Народного Фронта» в поселке Новоалександровка в ЛНР. При въезде в населенный пункт в автомобиле сработал портативный детектор дронов, после чего транспорте средство скрылось в чаще леса и таким образом избежало удара беспилотника.

Ранее в городе Луганске после обстрела со стороны ВСУ зафиксировали повреждение десятков домов.

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