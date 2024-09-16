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Новый анализ потребуется для ввоза собак и кошек в Евросоюз

Россельхознадзор: для ввоза питомцев в ЕС нужен тест на антитела к бешенству

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Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Результаты лабораторного тестирования на антитела к бешенству потребуются с 16 сентября, чтобы провезти собак, кошек и хорьков в Евросоюз из России. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Необходимые исследования будут проводить в лабораториях Россельхознадзора, имеющих соответствующую аккредитацию. В частности, к ним относится Ветеринарный центр Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных в Москве, а также Лабораторно-диагностический центр Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире.

Кроме того, материал для исследований будут принимать клиники, которые являются партнерами перечисленных учреждений.

«Также владелец может самостоятельно привезти готовую сыворотку крови питомца», — резюмировал Россельхознадзор.

О том, что Евросоюз собирается ужесточить правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии, сообщалось в мае. В Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы тогда отмечали. что эти страны были исключены из списка государств, которые эффективно реализуют антирабические требования, то есть меры против бешенства животных.

Ранее исследование разрешило спор собачников и кошатников.

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