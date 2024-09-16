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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в теракте на железной дороге под Рязанью

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в подрыве ж/д путей в Рязани

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Восточное межрегиональное CУТ СК России

Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязани в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу обвиняемого Сидики и его защиты отклонить», — говорится в решении суда.

Ранее Басманный суд продлил ему арест до 24 октября.

Адвокат в ходе заседания просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Сам Сидики также попросил отпустить его из СИЗО, заявив, что он не представляет «социальную опасность». Однако суд, выслушав позиции сторон, принял решение о законности постановления районного суда.

В начале сентября Сидики во время допроса частично признал свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности. Расследование уголовного дела в отношении него еще не завершено, но находится на завершающей стадии. Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины.

Ранее стало известно, что в деле Руслана Сидики могут появиться новые фигуранты.

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