В Красноярске задержали 520 мигрантов после крупного рейда на рынках города

Правоохранители Красноярска провели масштабный рейд на территории рынков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мероприятия проходили на торговых точках рынков «Южный» и «Луч». Специалисты МВД и других ведомств проверяли местных работников на соблюдение миграционного законодательства.

«В ходе проверки рынков правоохранителями было доставлено 520 иностранцев в отдел полиции №1», – поделились в полиции.

В результате у всех взяли образцы эпителия, чтобы проверить на причастность к преступлениям. В отношении иностранцев составили 24 административных протокола, среди статей – нарушение режима пребывания в России и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Помимо этого, выяснилось, что некоторых иностранцев фиктивно ставили на учет. Соответствующих материалов проверок 50. Во время рейдов правоохранители вручили 92 повестки.

Из-за серьезных нарушений будут выдворены с территории Российской Федерации семь человек.

Ранее в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась сбежать от рейдов МВД и попала на видео.