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В Красноярске задержали 520 мигрантов после крупного рейда на рынках города

В Красноярске более 500 мигрантов задержали в рамках рейда по рынкам

Правоохранители Красноярска провели масштабный рейд на территории рынков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мероприятия проходили на торговых точках рынков «Южный» и «Луч». Специалисты МВД и других ведомств проверяли местных работников на соблюдение миграционного законодательства.

«В ходе проверки рынков правоохранителями было доставлено 520 иностранцев в отдел полиции №1», – поделились в полиции.

В результате у всех взяли образцы эпителия, чтобы проверить на причастность к преступлениям. В отношении иностранцев составили 24 административных протокола, среди статей – нарушение режима пребывания в России и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Помимо этого, выяснилось, что некоторых иностранцев фиктивно ставили на учет. Соответствующих материалов проверок 50. Во время рейдов правоохранители вручили 92 повестки.

Из-за серьезных нарушений будут выдворены с территории Российской Федерации семь человек.

Ранее в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась сбежать от рейдов МВД и попала на видео.

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