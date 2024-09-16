В Курской области эвакуируют жителей прилегающих к Украине районов

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в Рыльском и Хомутовском районах региона. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот», — написал глава региона.

Смирнов добавил, что подобное решение было принято на основании информации регионального оперштаба. Губернатор призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации, а также следовать указаниям правоохранителей и местных властей.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали продвижение вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали позиции российских военных у Олешни и Николаево-Дарьино. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Курской области рассказал об угрозах расправы ВСУ над бабушкой.