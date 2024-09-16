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Россиянам объяснили, как безопасно получить деньги при продаже квартиры

Юрист Сунцова: аккредитив обезопасит расчеты при продаже квартиры

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Самым предпочтительным при продаже квартиры является безналичный расчет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила заместитель руководителя юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова. Самыми безопасными инструментами, по ее словам, являются аккредитив и эскроу-счет.

Она пояснила, что при оплате с помощью аккредитива, в день сделки покупатель переводит денежные средства на открытый в банке спецсчет, а его раскрытие производиться только после государственной регистрации перехода прав собственности на объект недвижимости. Аналогичным образом, действует и эскроу-счет, отметила эксперт.

«В таком случае так же, как и при аккредитиве, в день сделки деньги размещаются на эскроу-счете банка и переводятся на расчетный счет продавца только после государственной регистрации перехода права собственности на объект», — рассказала Сунцова.

Основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова до этого говорила, что при покупке квартиры, чтобы избежать обмана, стоит пообщаться не только с продавцом, но и с его родственниками.

Также она посоветовала обратить внимание на обстановку в квартире. Следует насторожиться, если личные вещи собственника не вывезены из квартиры и не упакованы, а он при этом настаивает на скорейшем заключении сделки.

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