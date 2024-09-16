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Агрессивный кузбассовец выволок школьницу за волосы из магазина

В Междуреченске мужчина напал на школьницу и вытащил ее за волосы из магазина

В Междуреченске местный житель по неизвестной причине агрессивно повел себя со школьницей. Он напал на нее в супермаркете. Об этом сообщает подписчица паблика «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, все произошло 14 сентября в торговом центре «Праздничный». На кадрах опубликованного видео мужчина в черной одежде и кепке уверенным шагом подходит к девушке, хватает ее за волосы и волочит в сторону выхода из магазина. На помощь школьнице приходят очевидцы: продавцы магазина, фармацевт и посетители ТЦ. После их реакции на ситуацию агрессор отпускает девушку, ту забирает в аптеку женщина-фармацевт.

Женщина отметила, нападавший уже становился героем новостей — минувшим летом он с топором бросался на прохожих на улицах Дзержинского и Лукиянова. Пострадавшая написала на агрессора заявление в полицию.

Ранее в Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавщицу.

До этого во Владивостоке мужчина с топором вышел на подростков на детской площадке.

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