В Челябинске наградят учителей и ученика, пытавшихся остановить школьника с молотком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на усилия преподавателей и учащихся челябинской школы, которые помогли остановить напавшего на людей мальчика с молотком. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в классе поймать нападавшего, чтобы он не причинял вреда окружающим, пытались учитель и ученик, но им мальчик тоже нанес удары. Далее ребенок с молотком покинул класс и еще один учитель попытался его остановить. Все они получили травмы.

«Председатель СК России поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», – поделились в ведомстве.

Помимо этого, глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на детей.

Инцидент произошел утром в Челябинске. По данным источников, 12-летний школьник пришел в школу с молотком и во время занятий напал на детей и педагогов.

В результате пострадали несколько школьников и учительница. Одна из учениц находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Ленобласти на уроке десятилетнему школьнику выбили три зуба битой.