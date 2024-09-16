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В МККК заявили, что наводнения в Европе могут стать нормой

Красный Крест: рекордные наводнения в Центральной Европе могут стать нормой

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IMAGO/Global Look Press

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила, что рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Центральная Европа переживает крупнейшие за последние десятилетия наводнения, которые вскоре могут стать новой нормой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тысячи добровольцев МФКК круглосуточно работают в Австрии, Чехии, Молдове, Польше и Румынии, чтобы помочь пострадавшим.

В организации подчеркнули, что из-за быстрого потепления климата в Европе такие наводнения будут называться не историческими, а частыми или даже ежегодными.

Сильные дожди в последние дни и последующие наводнения затронули Словакию, Чехию, Польшу, Австрию, Румынию. Сильные осадки привели к повышению уровня воды в реках. В частности в Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек. В понедельник, 16 сентября, в Чехии тоже прогнозируют дожди, а ночью ожидается пик подъема уровня рек.

Ранее климатологи заявили об «экзистенциальной угрозе» для жизни на Земле.

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